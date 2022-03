Las reproducciones de las canciones de Foo Fighters se dispararon un 346% tras el anuncio de la muerte de su baterista Taylor Hawkins, según los informes preliminares de Luminate, antes MRC Data.

El catálogo de canciones de Foo Fighters obtuvo 8.5 millones de reproducciones oficiales en los Estados Unidos el 26 de marzo, un día después de la muerte de Hawkins a los 50 años, y el día en que muchos se enteraron por primera vez de la noticia, ya que el anuncio del fallecimiento se conoció a última hora del 25 de marzo.

La suma representa un aumento del 346% desde el 25 de marzo, cuando el catálogo del grupo liderado por Dave Grohl acumuló 1.9 millones de streams de canciones.

A la cabeza, “Everlong”, del segundo álbum de Foo Fighters, ‘The Colour and the Shape’, que alcanzó el número 3 en la lista de éxitos alternativos de Billboard en 1997, obtuvo 960 mil streams oficiales en Estados Unidos el 26 de marzo, un 139% más que el 25 de marzo. Cabe destacar que Hawkins no aparece en la versión de estudio de la canción, ya que se unió al grupo después de la grabación del álbum; sin embargo, aparece en el vídeo oficial de la canción.

“My Hero”, otro sencillo de ‘Colour’ (y, al igual que “Everlong”, que no incluye la batería de Hawkins en su versión de estudio), le sigue con 580 mil streams el 26 de marzo, un 265% más. A continuación llega la primera canción de la lista en la que actúa Hawkins: “The Pretender”, de ‘Echoes, Silence, Patience & Grace’, de 2007, con 532.000 streams, un 227% más.

“Best of You”, de ‘In Your Honor’ de 2005 (517 mil streams, un 267% más), y “Learn to Fly”, de ‘There Is Nothing Left to Lose’ de 1999 (505 mil, un 268% más), completan los cinco primeros puestos.

Las descargas digitales de la banda también ganaron tras la muerte de Hawkins. El 26 de marzo, el catálogo de canciones del grupo sumó 6 mil 600 descargas vendidas, un aumento del 1.364%. El 27 de marzo, la banda vendió 4 mil descargas.

“Hero” fue la canción más vendida, con un recuento de dos días de mil 300 descargas el 26 y 27 de marzo, seguida de (tras el redondeo) “Fly”, también con mil 300. “Everlong” le siguió con 1.000 ventas.