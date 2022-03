La idea de que los músicos y artistas mueren demasiado jóvenes es sin duda un fenómeno bien conocido. Es prácticamente una leyenda de la cultura pop a estas alturas. Ya sea por alguna combinación de drogas/alcohol o por la volatilidad, a menudo los que más brillan son los que más rápido se queman. ¿Cuántas veces hemos escuchado las historias que rodean el asesinato de John Lennon? ¿o el conocido club de los 27, que entre sus filas cuenta con leyendas como Kurt Cobain, Janis Joplin, Amy Winehouse y Jim Morrison?

Ciertamente, hay muchísimos músicos y artistas que ya no están entre nosotros pero, para los fines de esta publicación, nos centraremos en los bateristas famosos a los que les hemos tenido que decir adiós, con motivo del sensible fallecimiento de Taylor Hawkins, baterista de los Foo Fighters, quien murió el pasado viernes (25 de marzo) por un aparente fallo cardiaco derivado de abuso de sustancias.

Los bateristas a menudo son infravalorados en vida, así que, aprovecharemos esta oportunidad para rendirles un pequeño homenaje 🕊️.

Keith Moon

Un baterista que no necesita introducción. Moon es casi tan famoso por su comportamiento errático, que por su inigualable talento con The Who. Esta energía se traducía en su forma de tocar, que a menudo era bulliciosa y exagerada y que solía acabar con la destrucción de su batería en el escenario. Otra anécdota muy conocida sobre Moon es que, al parecer, una vez se tiró con su Rolls Royce a una piscina, aunque las fuentes difieren en cuanto a si eso ocurrió realmente.

El 7 de septiembre de 1978, Keith fue encontrado en su departamento por su novia de entonces, Annette Walter-Lax, quien lo estaba cuidando. La policía determinó que tenía 32 pastillas de clometiazol en su organismo.

John Bonham

John Bonham fue una inconfundible leyenda de la batería de una de las bandas más famosas de todos los tiempos que no se llama The Beatles.

Bonham era sin duda un baterista que tenía una “sensación” inconfundible a la hora de tocar, y una rápida escucha de cualquier canción de Led Zeppelin lo confirmará rápidamente. Le gustaba que su bombo tuviera un sonido muy abierto y retumbante, lo que daba mucha atmósfera a algunas de las canciones de Zeppelin (especialmente “Kashmir”). También era conocido por su famoso patrón triple en el que alternaba golpes en el tom y la caja, con el bombo como tercer golpe para crear un sonido único que rara vez se había hecho antes de él.

El 24 de septiembre de 1980, Bonham acudió a un ensayo de la banda en casa de Jimmy Page después de parar a desayunar, donde se bebió cuatro destornilladores cuádruples de vodka. Había seguido bebiendo en exceso la noche del ensayo cuando se desmayó poco antes de la medianoche del 25 de septiembre. Al día siguiente por la tarde, sus compañeros de banda lo encontraron inconsciente tras haberse ahogado con su propio vómito. Una investigación posterior reveló que había consumido 40 tragos de 40% de alcohol en volumen en sólo 24 horas.

Mitch Mitchell

Mitch Mitchell fue un pionero en muchos aspectos detrás de la batería. Tenía un enfoque único que combinaba la complejidad técnica del jazz con la energía de Keith Moon (sin la destrucción de la batería, por supuesto). Tocar detrás de un guitarrista revolucionario como Jimi Hendrix ayudaría a cualquiera a hacerse un nombre, pero Mitch Mitchell ciertamente se mantuvo al margen convirtiéndose en un baterista fundacional del hard rock cuya actuación en Woodstock sería recordada durante mucho, mucho tiempo.

En el período previo a su muerte, Mitchell habría formado parte de la gira Experience Hendrix de 2008 que terminó en Portland, Oregón. El 12 de noviembre de 2008, cinco días después de la conclusión de la gira, Mitchell murió en su habitación de hotel en Portland por causas naturales.

Aunque la causa de muerte no es definitiva, llevaba muchos años con una salud precaria debido a los problemas de alcoholismo que sufría desde hacía tiempo y que pueden haber contribuido a su fallecimiento. Murió a los 62 años.

Tommy Ramone

Tommy Ramone fue el baterista original de los Ramones, pero probablemente eso ya lo sabías. En un principio, Tommy fue contratado por el manager del grupo, pero después de que Joey se hiciera cargo de la voz principal; Tommy entró en escena porque podía tocar los ritmos más rápidos que utilizaba el grupo. Como baterista, Tommy tenía un estilo muy cargado, conocido por sus ritmos constantes y más rápidos de lo que era habitual en la época, así como por sus enérgicos espectáculos en directo.

El 11 de julio de 2014, Tommy murió en su casa de Queens, Nueva York. Antes de eso, había recibido cuidados en un hospicio por un tratamiento infructuoso de cáncer de vías biliares. Tenía 65 años.

Nick Menza

Aunque Nick Menza no fue el baterista original de los iconos del heavy metal Megadeth, Menza ciertamente dejó su marca en sus álbumes clásicos como ‘Rust in Peace’ y ‘Countdown to Extinction’. Comenzando como técnico de batería de Chuck Behler, Menza sustituyó a Behler en 1989 debido a conflictos dentro de la banda y permaneció en Megadeth hasta 1998 y de nuevo brevemente en 2004.

Nick Menza estaba actuando en un club el 21 de marzo de 2016, cuando se desplomó en el escenario y tuvo que ser llevado de urgencia a un hospital. Una vez en el hospital fue declarado muerto a su llegada debido a una insuficiencia cardíaca congestiva. Tenía 51 años.

Ginger Baker

Ginger Baker necesita poca o ninguna presentación por su trabajo detrás de la batería. Fue el primero en muchas cosas, incluyendo ser uno de los primeros bateristas en utilizar el contrabajo, así como un ejemplo temprano de un solo de batería en el álbum debut de Cream en 1966, ‘Fresh Cream’. En parte debido a su uso del contrabajo, fue uno de los primeros en mover su pie izquierdo entre el pedal del hi hat y el pedal del bajo izquierdo para crear patrones y combinaciones geniales. También fue muy inusual su uso de baquetas finas para el rebote, y su tendencia a montar los toms en vertical en lugar de hacia el músico.

Ya en 2013, Ginger Baker había estado luchando contra una enfermedad pulmonar obstructiva crónica tras años de mal estilo de vida. Finalmente sucumbió a ella el 6 de octubre de 2019, después de estar en estado crítico en el hospital durante las semanas anteriores. Tenía 80 años.

Hal Blaine

Se calcula que Hal Blaine es el baterista que más ha grabado en la historia de la música. Cuenta con 35 mil grabaciones, 6 mil sencillos, 150 éxitos en el top 10, 40 números uno y, básicamente, tocó con todos los grandes músicos de los años 60 y 70 (Frank Sinatra, Elvis Presley, the Beach Boys, Simon & Garfunkel, the Carpenters, Neil Diamond). También se le conoce por haber popularizado un ritmo comúnmente utilizado por los productores musicales a lo largo de la década de 1970, y que sigue siendo popular hasta el día de hoy.

El 11 de marzo de 2019, Blaine murió en Palm Beach, California, por causas naturales. La buena noticia es que, a diferencia de otros en esta lista, Blaine logró vivir una vida plena y saludable pasando la edad de 90 años. En su lápida se puede leer “Que descanse para siempre en 2 y 4”.

Vinnie Paul

Vinnie Paul, de Pantera, tenía sin duda un estilo y una sensibilidad propios que servían bien a la música. Como baterista de una de las primeras bandas de groove metal, la batería de Paul era atronadora y potente, pero también firme y estable, mezclada con geniales patrones de contrabajo. Sus ritmos lentos y potentes también fueron influyentes, ya que acabaron dando lugar a géneros posteriores como el nu metal.

Un 22 de junio de 2018, Vinnie Paul fue encontrado muerto en su casa de Las Vegas. Según la Oficina del Forense, Paul sufría una miocardiopatía dilatada que restringe la capacidad del corazón para bombear sangre al resto del cuerpo, así como una enfermedad de las arterias coronarias. Tenía 54 años al momento de su fallecimiento.

Jimmy “The Rev” Sullivan

Conocido como el baterista original de la banda de hard rock/metal Avenged Sevenfold, “The Rev”, ciertamente influyó en muchos músicos jóvenes y modernos. Su estilo favorecía el ritmo rápido de los contrabajos mezclado con acentos en el platillo ride, un truco al que una vez se refirió como “el doble pulpo”. También era conocido por emplear el patrón de batería 4/2 2/2 (4 o 2 en la caja o los toms y 2 en el contrabajo) que a veces se tocaba en compases impares.

El 28 de diciembre del 2009, Jimmy fue encontrado inconsciente en su casa y declarado muerto de camino al hospital. Los resultados de toxicología revelaron finalmente que murió debido a una mezcla de oxicodona, oximorfona, diazepam y alcohol. Falleció a los 28 años.

Taylor Hawkins

La última y devastadora muerte en el gremio de los bateristas es la de Taylor Hawkins, quien falleció el pasado 25 de marzo un par de horas antes de salir al escenario junto a los Foo Fighters, como parte del festival colombiano Estéreo Picnic.

Según los reportes toxicológicos, al momento de su muerte se encontraron 10 diferentes sustancias en el cuerpo de Hawkins, entre las que se contaban marihuana, antidepresivos, ansiolíticos y opioides. Fuentes sanitarias locales afirman que el músico de 50 años de edad sufrió un paro cardiaco súbito derivado de abuso de sustancias.