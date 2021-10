Dave Grohl ha hablado sobre la demanda en curso entre el protagonista de la icónica portada del ‘Nevermind’ de Nirvana y la propia banda.

A principios de este año, Spencer Elden, el bebé que aparece en la obra de arte; demandó a los miembros sobrevivientes de Nirvana y al patrimonio de Kurt Cobain, alegando que la imagen era un ejemplo de pornografía infantil y explotación sexual.

Después de decir que tenía “muchas ideas sobre cómo deberíamos alterar esa portada” en el futuro, Grohl ha vuelto a hablar del tema en una nueva entrevista. En declaraciones a Vulture, el baterista dijo:

No sé si puedo hablar de ello porque no he pasado mucho tiempo pensándolo. Siento lo mismo que la mayoría de la gente en el sentido de que tengo que estar en desacuerdo. Eso es todo lo que diré.

Vía Vulture.