En noticias que quizás no le agraden mucho a los fanáticos de Nirvana… Dave Grohl ha sugerido que la icónica portada del ‘Nevermind’ podría sufrir algunos cambios para reediciones futuras.

Recientemente, el líder de Foo Fighters se entrevistó con The Sunday Times e, inevitablemente, tocó el tema de la demanda de Spencer Elden, el entonces bebé ahora hombre de 30 años de edad, quien ha demandado a Nirvana y sus allegados por explotación infantil. Hablando de la portada, Grohl dijo:

Hablando de su postura ante los litigios, Grohl añadió: “Creo que hay mucho más que esperar y mucho más en la vida que enfrascarse en ese tipo de cosas. Y, afortunadamente, yo no tengo que hacer el papeleo”.

Nirvana también está a punto de lanzar una edición del 30º aniversario del álbum seminal, pero Elden quiere que se censure su imagen en la reedición. También solicita que se modifique la carátula del álbum para cualquier reedición futura, según su abogada Maggie Mabie.

“Si hay una reedición del 30º aniversario, quiere que el mundo entero no vea sus genitales“- dijo Mabie a The Associated Press.