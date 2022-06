La inflación y una economía tan inestable como la que vivimos hoy día impacta en cada una de nuestras actividades, incluyendo las recreativas. Recientemente, se dieron a conocer los precios para el festival Corona Capital 2022 y, aunque muchos se quejaron de lo costoso del boletaje, eso no impidió que durante el primer día preventa se esfumaran casi todas las entradas, incluyendo las de carácter plus.

Con 12 años en el radar, Corona Capital se ha vuelto uno de los eventos musicales más importantes de la ciudad pero, ¿te acuerdas como era asistir al festival hace 10 años? Una usuaria en TikTok nos refrescó a todos la memoria e, incluso, compartió su boleto de aquella primera edición, con un precio que muchos quisiéramos que regresara.

Fue el 16 de octubre del 2010, cuando la Curva 4 del Autódromo Hnos. Rodríguez vivió su primer Corona Capital. Incluyó las actuaciones estelares de Interpol, Pixies, Echo & the Bunnymen y James, además del resto del cartel con: Regina Spektor, White Lies, The Temper Trap, Furland, Soft Pack, Foals, Two Door Cinema Club, Adanowsky, Minus the Bear, Dapuntobeat, Flyleaf, Chikita Violenta, Delphic, She’s a Tease, Rey Pila, Triángulo de Amor Bizarro, Napoleón Solo, 60 Tigres, Le Butcherettes y Dirty Karma.

Para esa primera edición los asistentes pagaron $650 pesos más recargos. Hoy, la fase más barata del cartel costó $3,900 pesos más recargos, es decir, 5 veces más caro que en 2010.