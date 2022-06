Después de mucha especulación y rumores al respecto, finalmente el festival más querido de la ciudad, el Corona Capital; ha develado todos los detalles en torno a su edición 2022, entre los que destacan una nueva jornada de tres días, además de los actos que engalanarán su cartel.

¡Tres días del #CoronaCapital22! Leíste bien, no estás soñando. 😎 Celebra nuestro más grande capítulo los próximos 18, 19 y 20 de noviembre.

Imposible perdértelo. 😉



Ve el video completo en nuestro Facebook e Instagram oficial. pic.twitter.com/8VFYpdlDBp — Corona Capital (@CoronaCapital) June 9, 2022

Para empezar, los deseos de toda una generación se harán realidad, ya que My Chemical Romance encabezará las actividades del primer día de festival. Será su primera actuación en territorio nacional desde el 2008, y por fin tendremos la oportunidad de escuchar en directo su más reciente sencillo, “The Foundations of Decay”. Junto a ellos figuran como actos estelares Marina, Run The Jewels y Two Door Cinema Club.

Otros que llegarán -probablemente- con nueva música bajo el brazo serán los Arctic Monkeys y Paramore. Ambos actos sonaban fuerte para protagonizar CC 2022, ¡y así fue! El grupo comandado por Alex Turner se prepara para ofrecer sus primeros conciertos desde el 2019 y, según sabemos, están a nada de revelar música inédita. Paramore, por su parte, también está alistando su vuelta a la tarima con nueva música, tras la aventura de su vocalista Hayley Williams como solista.

Para cerrar el evento, el domingo contará con las actuaciones -más mainstreams- de Miley Cyrus y el fenómeno viral Lil Nas; además de The 1975, Brian Wilson, Idles y Phoebe Bridgers.

Ahora, los melómanos capitalinos tendrán que aguantar una jornada semi-maratónica, ya que, por primera vez en su historia, el festival Corona Capital no será de dos, sino de tres días.

¡Así como lo escuchas! serán los días viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de noviembre cuando la Curva 4 del Autódromo albergue una edición más del CC. Afortunadamente, ese fin de semana coincidirá con el puente oficial por el aniversario de la Revolución mexicana, así que contaremos con un día libre para reponernos 😅.

La preventa Citibanamex para el Corona Capital 2022 será los próximos 13 y 14 de junio, mientras que la venta general arrancará un día después, el 15 de junio. Los boletos se desplazarán, como siempre, a través del sistema Ticketmaster.