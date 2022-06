Con una extensa discografía que abarca 6 materiales de estudio, Soundgarden tiene muchos éxitos en su catálogo, sin embargo, uno de de los favoritos del fandom es sin lugar a dudas “Black Hole Sun”.

Escrita por el vocalista Chris Cornell, la canción se publicó en 1994 como tercer sencillo del cuarto álbum de estudio de la banda, Superunknown (1994), y aparecería más tarde en el compilado de Grandes Éxitos, A-Sides. En muchos aspectos es la canción más reconocible de la banda, y fue el corte más popular de estilo grunge en 1994. En 1995 ganó el Premio Grammy en la categoría de “Mejor Interpretación de Hard Rock”.

En muchos sentidos se sintió como una bocanada de aire fresco aquel mayo de 1994 ya que, tan sólo un mes antes, el vocalista de Nirvana, Kurt Cobain, se había quitado la vida.

Esta canción es ciertamente sombría, con referencias a serpientes, a un cielo muerto y al hedor del verano. Es una de los tracks más tétricos que se han difundido con regularidad, y ayudó a asociar el sonido grunge con la depresión y la angustia. Sin embargo, Cornell simplemente expresaba algunos pensamientos oscuros, y no estaba sufriendo ni pidiendo ayuda a la manera de Kurt Cobain.

Escrita en 2014 por Chris Cornell, explicó los orígenes de la canción a Uncut Magazine diciendo:

“Es una especie de paisaje onírico surrealista, un juego raro con el título de la canción y que, líricamente, es probablemente lo más cercano a mí jugando con las palabras, de todo lo que he escrito. Supongo que funcionó para mucha gente que la escuchó, pero no tengo ni idea de cómo tomarla literalmente”.

Cornell dijo que la escribió en unos 15 minutos y que utilizó una guitarra Gretsch para componerla: “La escribí pensando que al grupo no le iba a gustar, y luego se convirtió en el mayor éxito del verano”.

Reaccionando a los comentarios que decían que “Black Hole Sun” era feliz y positiva, Cornell respondió en una entrevista: “Nadie parece entender esto, pero ‘Black Hole Sun’ es triste. Pero como la melodía es muy bonita, todo el mundo piensa que es casi alegre, lo cual es ridículo”.

Chris Cornell tuvo la idea de esta canción mientras conducía a casa desde el estudio Bear Creek, cerca de Seattle, donde Soundgarden estaba grabando una versión de “New Damage” para un álbum benéfico. Así lo recordó a la revista Uncut en agosto de 2014:

“Pasé mucho tiempo dándole vueltas a esas melodías en mi cabeza para no olvidarlas”, continuó. “Llegué a casa y lo silbé en un dictáfono. Al día siguiente lo llevé al mundo real, asignando un par de cambios de tonalidad en las estrofas para hacer las melodías más interesantes. Luego escribí la letra y fue algo parecido, un flujo de conciencia basado en la sensación que me produjo el estribillo y el título”.

El surrealista vídeo, dirigido por Howard Greenhalgh, muestra a la banda interpretando la canción en un campo abierto, mientras un barrio suburbano es tragado por un agujero negro.

En una entrevista concedida a Artist Direct en 2012, Cornell dijo que en aquel momento había realizado varios vídeos con directores que no entendían el punto de vista de la banda y que estaba desilusionado con todo el proceso. “Sólo leímos conceptos para ello, y el concepto de Howard Greenhalgh simplemente se leía raro como resultó el video”, recordó.

“Deberíamos limitarnos a estar allí y no emocionarnos, no fingir que estábamos emocionados por tocar la canción, quedarnos sin palabras, quedarnos allí de pie y no hacer absolutamente nada. Elegimos su concepto porque parecía interesante. Le dije por teléfono: ‘No vamos a hacer nada. No vas a conseguir nada de nosotros. Sólo vamos a quedarnos ahí porque no queremos hacer más esto‘. De alguna manera, por la razón que sea, le encantó eso”.

“Me encanta el video porque funcionó. Resulta que un tipo con una gran visión creyó en nuestra idea de que éramos estrellas de vídeo reticentes que no íbamos a dar nada. Ya éramos lo bastante raros, y estábamos cansados de intentar no serlo. Funcionó. Fue una gran lección. Si te apartas del camino de alguien, o colaboras de la forma adecuada, puede salir algo bueno”.

Vía Artist Direct.