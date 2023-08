Seamos honestos, si por algo es conocido Alejandro Marcovich, además de su talento en la guitarra; es por su carácter irritable (si no, pregúntenle a los miembros de Caifanes). Recientemente, el músico de 63 años de edad volvió a causar polémica, luego de ser tachado de insensible y hostil al atacar públicamente a un fan de Caifanes quien vendió una colección de discos firmados para salvar la vida de su hija.

A través de redes sociales, se viralizó un hilo del usuario @EzraOnVinyl quien compartió las capturas de pantalla del argumento que sostuvo con Marcovich. Aclaró que los hechos sucedieron tres años atrás, luego de que su hija naciera con una afección pulmonar que la puso en riesgo vital.

El guitarrista le pregunta que de dónde sacó las firmas, a lo que Ezra le contesta que a lo largo de los años, en eventos para fans y firmas de autógrafos. Entonces, Marcovich le dice que aunque lamenta la situación de su hija, no debería de vender discos autografiados que consiguió “de manera desinteresada”.

“El precio es lo que ustedes valen y no soy el único que lo sabe. Si no estuviéramos en esta situación, no me pasaría por la mente vender algo tan preciado, pero ahora es más importante la vida de mi hija”– replicó el fan.