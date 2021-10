Después de más de 60 años de una sólida trayectoria artística, Sir Paul McCartney considera que ya no es necesario dar más autógrafos a sus fanáticos pues, a estas alturas, ya todos saben quién es.

En declaraciones para Reader’s Digest, Macca admitió que siempre “le pareció un poco extraño firmar autógrafos” y que ya no lo hará más porque es un sin sentido. Sin embargo, por más rígida que parezca la medida, eso no quiere decir que el ex Beatle dejará de interactuar con sus seguidores. En lugar de autógrafos, sugirió “intercambiar algunas palabras” cuando se presente la ocasión.

Siempre me ha parecido un poco extraño: “tome, ¿puede escribir su nombre en el reverso de este recibo por favor?”. ¿Por qué? Ambos sabemos quién soy. Vía Reader’s Digest.

Y para aquellos que por lo menos esperaban tomarse una fotografía con Sir Paul, eso tampoco será posible. El músico de 79 años de edad también ha dejado de tomarse selfies con sus seguidores. Añadió que lo único que se consigue con eso son “fotos con mal fondo y él con un aspecto un poco miserable”.

La decisión de Macca sigue a la de su ex compañero de banda, Ringo Starr, quien en el 2013 también dejó de dar autógrafos. No obstante, las razones del baterista son algo distintas a las de Paul. Según él, no quería que las personas siguieran sacando provecho de su firma, ya que podía llegar a venderse por miles de dólares en Internet. En su momento, declaró a la Press Association:

No firmo autógrafos. Todos los autógrafos son de cosas que he hecho. Uno de mis cuadros o algo en lo que estoy involucrado, y va a la caridad. No lo pongo a la venta para que otras personas lo vendan. Vía AP.

Así mismo, a través de un video oficial, Starr declaró que todos los obsequios para firma que le llegaran por paquetería serían tirados a la basura, advirtiendo a su seguidores de abstenerse a hacerlo.

Recientemente, Sir Paul MacCartney se vio envuelto en otra diatriba mediática, luego de declarar que los Rolling Stones son tan solo “una banda de covers de blues”.

Hablando con The New Yorker sobre el legado imperecedero de los Beatles; Sir Paul dijo que ellos gozaron de más influencias en su espectro musical que los Stones, y que Mick Jagger y compañía tenían más que ver con el blues que con el rock.

No estoy seguro de que deba decirlo, pero son una banda de covers de blues, eso es más o menos lo que son los Stones. Creo que nuestra red era un poco más amplia que la de ellos. Vía The New Yorker.

Posteriormente, Jagger respondió a los comentarios en pleno escenario -durante la vuelta del No Filter Tour de los Rolling Stones en Los Angeles-, asegurando que Paul los “acompañaría más adelante en un cover de blues”.