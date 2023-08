Taylor Swift está demostrando con creces por qué es una de las pop stars más queridas de nuestra generación, pues según han reportado medios internacionales, la cantante ha estado dando bonos de hasta $100 mil dólares (más de millón y medio de pesos) a los miembros de su equipo de trabajo que hicieron posible su monstruosa gira ‘The Eras Tour’ por Norteamérica.

Y no, no estamos hablando de jugosos cheques para los altos mandos empresariales, pues Swift está ofreciendo cifras de seis ceros a los camioneros que han transportado por toda la Unión Americana lo necesario para que The Eras Tour suceda cada noche.

Una fuente cercana a Swift dijo a TMZ que los bonos llegaron después de los últimos shows de la cantante de “Bad Blood” en Santa Clara, California. Según la información privilegiada, hay cerca de 50 camioneros involucrados en el movimiento de equipo, lo que significa que Swift pagó alrededor de $5 millones de dólares en bonos.

Pero los camioneros no fueron los únicos que recibieron una compensación extra, pues según TMZ los músicos de su banda, bailarines, técnicos de iluminación/sonido y proveedores de catering también se vieron tocados por la generosidad de Taylor Swift.

Aunque aún no se han oficializado las cifras, se prevé que The Eras Tour se convertirá en la gira más redituable de todos los tiempos. Tan solo en los Estados Unidos habrá reunido al rededor de $5 mil millones de dólares.

Mientras tanto, Taylor Swift arrancará con el breve tramo Latinoamericano de su gira el próximo 24 de agosto, con cuatro conciertos consecutivos en el Foro Sol de la CDMX. Argentina y Brasil también están considerados. Luego, hará una breve parada en Japón y Australia para arrancar con la parte europea, que la verá tocar en 15 ciudades distintas acompañada por Paramore.