Si ya sentías un poco de envidia por los gigantescos conciertos de Taylor que se darán cita en el continente europeo, esta noticia entonces te va a caer muy mal.

Ya que gracias a billboard, se ha confirmado que nada más y nada menos que Paramore, recorrerá las próximas 48 fechas del famosísimo Eras Tour como parte de un cierre glorioso durante su vuelta por Europa.

Desde hace muchísimos años ya, la relación entre ambas cantantes ha sido la de una amistad fuerte y próspera.

Desde 2009 en que la mamá de Taylor las presentó durante una fiesta de los Grammys hosteada por Paramore, ambas artistas comenzaron a llevarse y solían pasar tiempo juntas en Nashville, tal y como hercampus reporta.

Luego, tras el incómodo acto de Kanye West durante los MTV VMA’s, Hayley fue la primera artista en salir a defender a Taylor cuando a muchos les temblaba el pulso tan sólo por tratarse de él.

Hoy, esa amistad ha rendido tantos frutos que ahora que es Taylor quien se encuentra en la cima del pop, ha decidido invitar a Hayley y todo Paramore a girar con ella por Europa, donde también Fall Out Boy se sumará en algunas fechas.

¿La razón de hacer esto? Mera amistad y diversión, porque créannos cuando les decimos que Swift solita genera billones de dólares y no necesita de actos abridores para generar más.

¡Checa por acá el tweet con las fechas! Y si tienes la feria, lánzate al tour europeo. Total.

Really can’t contain my excitement because… we’re adding 14 new shows to The Eras Tour. And I get to travel the world doing shows with @paramore!! Hayley and I have been friends since we were teens in Nashville and now we get to frolic around the UK/Europe next summer??? I’m… pic.twitter.com/kl1aijxR2o