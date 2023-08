The Smashing Pumpkins fue, sin lugar a dudas, uno de los grupos más importantes de la década de los noventa. Surgió en la primera mitad de la época, en pleno auge del rock alternativo. Influenciados por una amplia gama de géneros, desde el shoegaze y el rock psicodélico hasta el heavy metal, The Smashing Pumpkins no tardaron en cosechar éxitos comerciales.

Al frente estaba Billy Corgan, el controvertido líder de la banda. Acusado a menudo de vendido, narcisista y enemistado con otros artistas, Corgan no es precisamente una de las figuras más queridas del alt rock. Aun así, sigue siendo un referente en la industria, y sigue publicando música con The Smashing Pumpkins. Es evidente que siente un intenso amor por la creación musical, a la que se dedica con ahínco, a pesar de las críticas que ha recibido a lo largo de los años.

Para Corgan, la música tiene la capacidad de transformar vidas y actuar como fuente de consuelo y esperanza. En una entrevista con Conan O’Brien, Corgan habló de aquellas canciones que han cambiado su vida y que para él tienen un carácter espiritual.

De entre la selección de tres cortes destaca “Fade to Black” de Metallica que, según el propio Billy, le recuerda a una etapa tumultuosa de su vida, en la que tuvo que mudarse durante algún tiempo con un vendedor de droga.

“Tengo un recuerdo perdurable en el que me aferro a esta canción porque parecía resumir por lo que estaba pasando. Una especie de crisis existencial en mi vida. Y había visto a Metallica en directo, y había visto el poder de lo que estaban creando”.

Incluso declaró que tocó la canción tantas veces que el dealer le echó de casa. “James [Hetfield] es un compositor con tanto talento”, afirmó, “todavía me emociono con eso”.

“Fade to Black” es la primera power ballad de Metallica, publicada como primer sencillo promocional de su segundo álbum de estudio, ‘Ride the Lightning’ (1984). Habla sobre un hombre que quiere suicidarse y acaba haciéndolo. La depresiva letra se inspiró en el robo del primer amplificador Marshall de James Hetfield, que su madre le ayudó a conseguir antes de morir, justo antes de grabar el álbum.