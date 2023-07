Aunque menos polarizante que otros colegas de la industria, Billy Corgan también es mordaz a la hora de defender sus posturas. The Smashing Pumpkins, el proyecto de su vida, es una de las posesiones que más defiende y, en algún momento, sintió que otra banda les estaba copiando “descaradamente”, algo que Corgan consideró inaceptable.

La creatividad y originalidad son dos de las cualidades más deseadas en una banda y, según Billy Corgan, el conjunto de rock de Georgia, Collective Soul, adolecían de ellas pues los plagiaron en una canción. El tema en cuestión es “Shine” (1993) que supuestamente le copia a “Rhinoceros” de los Pumpkins, lanzada en el año de 1991.

Sin embargo, según Far Out, existe un documento que prueba que Collective Soul tenía un demo de “Shine” muy anterior a su publicación y a la de Rhinoceros de los Smashing Pumpkins. Aún así, a Billy Corgan no le pareció argumento suficiente y -literalmente- durante décadas ha despotricado en contra de Collective Soul cuando ha tenido la oportunidad. En 2019, le dijo a Alternative Nation que los odiaría de por vida.

Cuando se le preguntó: “¿Hiciste las paces con Collective Soul?”, respondió: “A la mierda Collective Soul. Ahora y siempre”.

El rencor de Corgan era tanto y tan abierto, que en 1995 Collective Soul decidió escribir una canción sobre el líder de los Pumpkins titulada “Smashing Young Man” que le insultaba directamente con la letra: “Your tongue is just lashing/ Just bitching by habit”.

Al más puro estilo de un hombre cascarrabias, Corgan se aferró al enfado durante décadas y, en 2010, empezó a versionar la canción durante una actuación en directo antes de detenerse para afirmar: “Odio esa p*ta canción. Qué p*ta estafa a mi banda”.

Para Billy Corgan no sólo existen grupos que odia, pues también hay espacio para la competitividad. En una entrevista reciente con Apple Music, el hombre de 56 años de edad nombró cuál fue la banda que consideraba rival de The Smashing Pumkpins. Dijo que al principio “no sentía nada de respeto” por ellos, pero que después llegó a reconocerlos e incluso admirarlos. Entérate de lo detalles por aquí.