Si para alguien es verdaderamente importante la escena local, ese es Noel Gallagher. La música fue fundamental en su años formativos, sobre todo aquella producida en la ciudad de sus amores , Manchester. Esta región inglesa ha parido a algunas de las bandas más importantes del rock como The Stone Roses y Joy Division, sin embargo, para Noel hay una que sobresale de entre todas, y no podría ser otra que The Smiths.

Desde que se convirtió en solista, el mayor de los Gallagher ha trabajado activamente con Johnny Marr, el guitarrista de The Smiths. Resulta que ambos tienen incluso raíces muy parecidas, pues proceden de familias de inmigrantes irlandeses que se trasladaron a Manchester. Es claro que existe una gran sinergia, que nunca deja de sorprender a Noel. Hablando sobe cómo es colaborar con él, dijo a NME:

“Es ago curioso, Johnny. No hace que le envíes el tema, se presenta, enchufa su equipo, se pone la guitarra, se coloca delante de los altavoces y dice: “Bien, vamos a escucharlo”. Mientras la escucha por primera vez, la toca. Yo nunca le diría lo que tiene que tocar, no sería tan descarado”.

Aunque Oasis definió una era de la música, y su colección de discos sigue inspirando a cada generación por venir; Gallagher no se cree un innovador. En cambio, el músico se ve a sí mismo como alguien que ha integrado sus influencias en lugar de inventar un sonido completamente nuevo. Durante una aparición en el programa de Netflix Once In A Lifetime Sessions, Gallagher confesó:

“Toda la música que escuchaba… Sex Pistols, The Jam, The Smiths, The Buzzcocks, Joy Division, New Order. Todo era música de guitarras muy grande y yo soy una suma de mis influencias. Yo no inventé nada. Sólo era un joven que escuchaba mucha música y al final acabé siendo compositor”.

Sobre The Smiths en concreto, añadió: “Nunca inventé nada como The Smiths, que fueron la banda más singular que jamás haya salido de Inglaterra. Tenía una idea de cómo debía ser, pero cuando llegaron las canciones fue increíble”.

Otra cosa que Noel Gallagher y Johnny Marr tienen en común es que sus bandas probablemente nunca se volverán a juntar. En el caso de Noel es porque está peleado a muerte con su hermano Liam. En el caso de Marr, por las rencillas dentro del grupo y el reciente fallecimiento del bajista Andy Rourke.

Sin embargo, si en algún escenario improbable The Smiths llegaran a reformarse, Noel asegura estar listo para integrase en la gira del reencuentro. Le dijo a Apple Music: “Me encantaría, y nunca va a suceder, es una cosa en un universo paralelo, si The Smiths se volvieran a juntar. Soy Craig Gannon e iría a ver a Johnny [Marr] y le diría que no se busque a otro, que yo soy su hombre”.