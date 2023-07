Para nadie es un secreto que el trabajo de los hermanos Gallagher está enormemente influenciado por The Beatles. Aunque son mordaces y críticos con otros artistas de renombre (desde Radiohead hasta Coldplay); la dupla de Oasis siempre ha halagado el trabajo de los Fab Four. Su apreciación es tal que según Noel en su repertorio tienen una sola canción que podría acercarse al sonido de unos “Beatles modernos”.

Irónicamente, esta canción se desprende de uno de los álbumes donde Noel estuvo más ausente. Hablamos de ‘Standing on the Shoulder of Giants‘ (2000), el cuarto álbum de Oasis marcado por fuertes disrupciones dentro de la banda, incluyendo su intento por desintoxicarse de las drogas.

Fue una era de tensión y altibajos, que inevitablemente trastocó Standing on the Shoulder of Giants. A pesar de esto, Noel rescata una canción des esfuerzo por considerarla lo más cercano que estuvieron -melódicamente- de sus héroes. “Go Let It Out“.

“Fue la primera vez que nos acercamos a sonar como unos Beatles modernos, creo, que es lo que estuvimos intentando durante años”. (Vía Far Out).

Aunque la banda intentó recuperar los sonidos de sus anteriores años de gloria, Noel reflexionó que “Go Let It Out” era una de las pocas canciones de la época que le entusiasmaban, diciendo: “Estaba bastante poco inspirado en aquel momento, pero ‘Go Let It Out’ está por encima de todo lo demás. Está a la altura de algunas de las mejores canciones que he hecho”.

Si el estudio fue una experiencia infernal, la gira del álbum fue una de las más tensas de la carrera del grupo, incluida una actuación desastrosa en el estadio de Wembley. Tras ser sustituido por el guitarrista suplente Matt Deighton a mitad de la gira, Noel volvió a Wembley mientras Liam recaía en las drogas y gritaba sinsentidos por el micrófono.

