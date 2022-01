Andrew Garfield por fin puede hablar libremente sobre ‘Spider-Man: No Way Home’. El actor se pasó la mayor parte de 2021 haciendo giras de prensa y entrevistas por sus interpretaciones en ‘The Eyes of Tammy Faye’ y ‘Tick, Tick, Boom’, evitando cualquier insinuación de que iba a aparecer en la tercera película de ‘Spider-Man’ de Marvel. Y, salvo algunas notables excepciones; Garfield estuvo más que feliz de ser el mentiroso favorito de Internet, especialmente ahora que puede contarlo a todo el mundo.

En una reciente aparición en The Ellen DeGeneres Show, Garfield explicó que no podía mentir a todo el mundo sobre su próximo regreso al cine de superhéroes. Las pocas personas a las que se lo contó fueron su madre, su padre y su hermano. O al menos son las únicas personas a las que quiso decírselo.

La otra excepción fue el repartidor de comida que llegó a la casa alquilada de Garfield la primera noche que estuvo en Atlanta para rodar ‘Spider-Man’.

En una historia que se viralizó en ese momento, y que ha sido confirmada por Garfield; la estrella de ‘Tick, Tick, Boom’ llevaba un sombrero y una mascarilla al momento de la entrega, pero una confusión en el pedido hizo que incluyera alcohol, por lo que tuvo que mostrar su ID al conductor. Tras la entrega, el repartidor envió inmediatamente un mensaje a un amigo diciéndole que había “entregado la comida de Spiderman”.

En cuanto a los demás, Garfield se lo pasó en grande con su mentira.