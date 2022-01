Josh Brolin ha compartido en exclusiva para Giantfreakinrobot, que para la siguiente entrega de ‘Dr. Strange‘ en la pantalla grande, interpretará a nada más y nada menos que a Cable y a Thanos.

Desde que en 2018, ‘Deadpool 2‘ nos mostró al anti-héroe viajando por el tiempo y alterando toda clase de eventos que seguramente llamaron la atención de la TVA, se sabía que en algún momento el Hechicero Supremo tendría que interferir para detener tantas alteraciones.

Sin embargo ahora que Loki abrió el multiverso, queda claro que diferentes franquicias y estudios unirán esfuerzos para consagrar a la Fase 4 del MCU con un mashup tremendo en el que Brolin tendrá que dar vida a ambos papeles.

Planeada para estrenarse este próximo 6 de mayo, ‘Dr. Strange in the Multiverse of Madness’ traerá consigo al épico Dr. Strange Supreeme que conocimos en ‘…What If?’, además de unificar varios arcos narrativos dentro del cómic impreso.

¿Listos para el multiverso de locura? Sí, esto se va a poner bueno y 100% va a ser extremadamente complicado entender todo lo que se desarrollará próximamente en la pantalla grande.