Si algo esperaba el fandom de ‘Spider-Man: No Way Home’ una vez que se empezó a rumorar sobre la participación de Andrew Garfield y Toby McGuire en la película de Marvel; era si recrearían el icónico meme, en donde tres Spideys se apuntan con el dedo entre sí.

La imagen proviene del episodio 19b titulado “Double Identity”, de la caricatura de Spiderman de 1967. En el episodio, un villano intenta hacerse pasar por el héroe titular. De cualquier manera, cabe la pena resaltar que el fotograma original sólo incluye a dos “Hombres Araña”, en lugar de los tres que se han editado recientemente.

Para los que ya hayan visto la tercera instalación de ‘Spider-Man’ en el UCM, sabrán que Marvel cumplió con TODAS las expectativas del fandom, incluyendo la parodia del icónico meme digital no una, si no dos veces en el metraje. De hecho, fue un objetivo que el equipo de producción se planteó por iniciativa del mismísimo Andrew Garfield, según declaró el actor en una reciente entrevista con el podcast Happy Sad Confused.

“Recuerdo que me iluminó un rayo y fui corriendo al set y le dije [al director] Jon [Watts]: ‘Lo tengo, lo tengo’. Porque hay un momento en el que Jacob [Batalon] (“Ned”) dice: “¿Ey, Peter?” y todos decimos: “¿Sí?” Pero en el guión, eso era todo. Todos decíamos “¿Sí?” y en el guión, mi “Peter” decía, “Esto no va a envejecer en absoluto”, como algo sarcástico, lo que se sintió un poco subestimado y no del todo correcto para el momento, porque era lindo. En realidad era bastante bonito.

Así que pensamos que podría decir, ‘Aw, esto es adorable. Somos tan adorables. Dios, somos adorables’. Algo así. Pero luego pensé, no, este es el momento en el que podemos decir, ‘¿Te refieres a mí?”‘. Jon estaba como, ‘Eso es. Eso es todo. Hecho’. Estaba tan feliz de que funcionara”.