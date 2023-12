La esperada película de Amy Winehouse, Back to Black, la cual planea estrenarse hasta el próximo año, ha dejado una expectativa gigantesca que está creciendo gracias a la labor de Studiocanal quienes acaban de presentar una segunda imagen y anunciaron fechas de estreno según reporta NME.

La película que narra la vida de la autora de “Rehab” en la visión de Sam Taylor-Johnson, será protagonizada por Marisa Abela como la artista icónica, se estrenará en los cines del Reino Unido y Polonia el 12 de abril de 2024, Alemania, Países Bajos y Australia el 18 de abril y Francia. y Nueva Zelanda la semana siguiente.

¿Y México, apá? Esperen, ya que Focus Features anunciará pronto la fecha de lanzamiento en EE. UU. para así, tener fecha fija para su distribución en el resto del continente americano.

El plot de la película dice: “Back to Black se centrará en el extraordinario genio, la creatividad y la honestidad de Amy que infundieron todo lo que hizo. Un viaje que la llevó desde la locura y el color de Camden High Street de los años 90 hasta la adoración global, y de regreso, Back to Black se estrella contra el espejo de la celebridad para observar este viaje desde detrás del espejo, para ver lo que Amy vio, para sentir. lo que ella sintió”.

Back to Black fue escrita por Matt Greenhalgh, reuniendo al escritor con Taylor-Johnson luego de su colaboración en Nowhere Boy en 2009. Con muchos de los éxitos de Winehouse, Back to Black cuenta con el apoyo total de Universal Music Group, Sony Music Publishing y The Amy Winehouse, empresas que siguen controlando los derechos de sus canciones, a pesar de las polémicas con su padre hace algunos años.