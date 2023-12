Adam Driver se ha enfrentado a la ira de los fanáticos de Star Wars por las acciones de su personaje en pantalla Kylo Ren.

Durante una aparición en el show de Chris Wallace en HBO Max, Driver habló sobre los fanáticos que le recordaban “todos los días” que su personaje de supervillano fue el que mató a Han Solo de Harrison Ford en Star Wars: El despertar de la fuerza, reporta movieweb.

“Alguien me recuerda eso todos los días. Bueno, no todos los días, pero sí, solía ser más, pero ahora probablemente sea una vez al mes en algún lugar”. – Adam Driver

Driver también habló sobre cómo fue filmar la escena con Ford y dijo: “Obviamente, la [música] de John Williams no se reproducía de fondo y, en realidad, fue muy emotivo filmarla con Harrison. Harrison fue muy generoso y contemplativo y para mí ese fue un gran momento en el set, a pesar de que era su muerte”.

Star Wars: El despertar de la fuerza se estrenó en 2015 y fue dirigida por J.J. Abrams. En la película, Driver interpreta el papel de Kylo Ren, el hijo de Han Solo y la princesa Leia, interpretada por Carrie Fisher.

Y a pesar del odio y los malos sentimientos de aquellos fans leales a la fuerza de Han Solo, Driver repitió su papel de Kylo Ren en Star Wars: The Last Jedi de 2017 y Star Wars: The Rise of Skywalker de 2019.