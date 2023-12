Max lanzó un nuevo video que destaca su próxima programación para 2024/2025, y con él finalmente pudimos ver por primera vez la serie de precuelas de It, ‘Welcome to Derry‘.

Basada en la novela homónima de 1986 del icónico autor de terror Stephen King, presentó al público el horrible personaje Pennywise, una entidad alienígena que toma la forma de tu peor miedo para, literalmente, asustarte hasta la muerte antes de devorarte un comida, apareciendo más famoso como un payaso.

La novela fue adaptada a una miniserie de películas para televisión en los años 90 protagonizada por Tim Curry como el traumatizante payaso bailarín. Si bien su interpretación del papel es icónica por derecho propio, la miniserie en sí está bastante anticuada. Es por eso que fue una grata sorpresa cuando se reinició en 2017 con It & It: Capítulo Dos en 2019.

Si bien ambas películas fueron recibidas positivamente, ya que recibió una nueva puntuación del 86% en Rotten Tomatoes y el Capítulo Dos un 62%. Fueron los números de taquilla de la primera película los que causaron sensación. Recaudó más de 700 millones de dólares en todo el mundo, lo que la sitúa como una de las 5 películas con clasificación R más taquilleras de todos los tiempos. Naturalmente, la historia estaba programada para continuar, de ahí la serie precuela ‘Welcome to Derry’.

El espectáculo tendrá lugar en la década de 1960 mientras avanza lentamente hacia los acontecimientos de la primera película de IT. Aunque se ha confirmado que no se espera que Bill Skarsgård regrese a la serie como Pennywise, Welcome to Derry seguirá involucrando al payaso bailarín, ya que el programa explorará la historia del origen de Pennywise.

Actualmente, la precuela de It estará protagonizada por Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk y James Remar. Los co-showrunners Jason Fuchs y Brad Caleb Kane trabajarán con el director de It 2017, Andy Muschietti, para vincular el proyecto con las películas ya establecidas.