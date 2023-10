A pesar de ser una de las mejores intérpretes de los últimos años, la vida y obra de Amy Winehouse estarán permanentemente marcadas tanto por su declive emocional y físico, como por su trágico fallecimiento. Su historia de vida ha sido fuente de inspiración para muchas personas, incluyendo a los ídolos del thrash metal, Metallica, quienes escribieron una canción en su memoria.

La canción es “Moth Into Flame”, extraída del álbum de 2016 de Metallica, ‘Hardwired… to Self-Destruct’. Cuenta la historia de una estrella del pop y su meteórica carrera, marcada por el abuso de sustancias, problemas emocionales y la atención mediática. La primera estrofa dice: “Oscurecido/ Reina del pop, anfetamina/ Los gritos se estrellaron en el silencio”.

Reflexionando sobre la letra, Hetfield explicó de una manera más general al fanzine oficial de Metallica, So What:

“’Moth Into Flame’ es bastante literal. Hoy en día, todo el mundo tiene una obsesión con ser famoso. Ser popular. Ya sea en tu cuenta de Facebook o caminando por la calle, viendo a alguien haciéndose selfies mientras camina”.

Sin embargo, en 2016, durante una entrevista con el sitio especializado Guitar World, Hetfield reveló que la inspiración detrás de “Moth Into Flame” proviene directamente del documental ‘Amy’ (2015). Este documental examina de manera muy personal la vida de Amy Winehouse a través de material de archivo y testimonios de amigos y familiares

Hetfield aseguró que tras ver el documental sintió una profunda tristeza al ver que una persona tan talentosa como ella se viera consumida por la fama y todo lo que conlleva.

“Ver esa película fue extremadamente triste, cómo pasó de ser una persona tan animada y alegre a alguien que simplemente intentaba escapar de la realidad en la que se encontraba”.

“Realmente me impactó la parte de la película en la que parece perdida en su mente y justo estaba saliendo de su apartamento en Inglaterra. La prensa estaba delante de su casa todo el tiempo, tomando fotografías de ella. ‘Oye, Amy, ¿cómo te va?’ Hablándole como si la conocieran”.

“Simplemente no se daban cuenta, no le decían: ‘Te ves demacrada, no pareces saludable’. Había una total falta de conexión con la realidad”.