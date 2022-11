Bienaventurados los fans de Metallica pues el el día de hoy (28 de noviembre) el conjunto de thrash metal ha anunciado su 12º material discográfico, ’72 Seasons’. También ha compartido su primer adelanto, “Lux Æterna“, además de confirmar una amplísima gira mundial durante 2023 y 2024, que por supuesto llegará a territorio nacional.

Bajo el título de M72 Tour, Metallica ofrecerá una ambiciosa gira global que los verá tocar dos veces en cada ciudad a la que lleguen. Cada una de las jornadas contará con un setlist distinto y bandas teloneras distintas, con la intención de ofrecer una experiencia única e irrepetible a los espectadores.

Sin embargo, en el caso de México los planes serán mucho más audaces, pues no serán 2 sino 4 fechas las que Metallica ofrecerá al público capitalino.

El primer par de actuaciones se llevará a cabo los días viernes 20 y domingo 27 de septiembre del 2024, con Greta Van Fleet y Mamoth como actos invitados. La segunda jornada doble será los días domingo 22 de septiembre y domingo 29 de septiembre, con IceNine Kills y Five Finger Death Punch como teloneros.

La cita será en el Foro Sol y, tal como asegura el cartel oficial, se instalará un innovador escenario de 360º al centro del recinto, que reimaginará el ya celebre Snake Pit de Metallica.

La preventa Citibanamex para el M72 Tour de Metallica arrancará este jueves 1º de diciembre a través del sistema Ticketmaster. Las dos jornadas dobles se llevarán a cabo hasta septiembre del 2024.

Una parte de la recaudación de cada entrada vendida del MT2 Tour se destinará a la fundación All Within My Hands de Metallica.

Fundada en 2017, AWMH ha reunido $13 millones de dólares para beneficiar a comunidades vulnerables. $5.9 millones se han proporcionado a través de subvenciones a programas de educación profesional y técnica en los Estados Unidos; más de $2.5 millones de dólares para combatir la inseguridad alimentaria; y más de $3.2 millones de dólares para los esfuerzos de ayuda en caso de desastres en todo el mundo.

Escucha “Lux Æterna“, lo nuevo de Metallica a continuación: