Noel Gallagher es uno de los invitados especiales en el número aniversario de la revista Mojo. Su contribución ha consistido en una retrospectiva del año 1994, justo cuando Oasis estaba a punto de cambiar la historia del rock con el lanzamiento de su álbum debut ‘Definitely Maybe’. En su característico estilo, afirmó que “Oasis siempre fue mejor que Pulp y Blur”, pero también reconoció que ahora tiene una perspectiva más amplia sobre lo que sucedía en ese momento.

Confiado en el potencial de su banda y en los éxitos que tenían bajo la manga (que posteriormente conformarían ‘Definitely Maybe’), Noel Gallagher estaba seguro de que Oasis no solo triunfaría en la música británica, sino en el mundo entero. Sobre los colegas que también destacaban a nivel mundial en aquella década, dijo:

Sin intención de faltar al respeto a otras personas y basándose en su “fe inquebrantable en Oasis”, Noel afirmó que aunque eran músicos geniales y tenían una o dos grandes canciones, Oasis tenía 12:

Más adelante durante la conversación, Noel comparó ‘Definitely Maybe’ con uno de los grandes clásicos del punk de los 70, ‘Never Mind The Bollocks’ de los Sex Pistols, asegurando que ambos esfuerzos eran un ejemplo perfecto de los ideales que encarnaba el género. “Éramos una banda de punk con melodías de The Beatles”, dijo con seguridad.

“Definitivamente Maybe fue el último gran álbum de punk en muchos aspectos. No teníamos efectos, apenas equipo, sólo mucha actitud, 12 latas de Red Stripe y ambición. Si escuchas eso y Never Mind The Bollocks, son bastante similares. Ese álbum trataba sobre la angustia de ser un adolescente en 1977. Un avance rápido hasta 1994 y Definitely Maybe trata sobre la gloria de ser un adolescente”.