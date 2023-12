HBO está listo para entrarle al 2024 con toda su fuerza, y lo demuestra con un nuevo video que brinda al público un adelanto de lo que lanzará el estudio el próximo año.

Desde la segunda temporada de House of the Dragon, hasta el estreno de The Penguin y el regreso de True Detective, son tan sólo algunos de los eventos más esperados de la cadena en los próximos doce meses, preparando así el escenario para que algunos de los títulos más importantes de la televisión hagan un comeback perfecto luego de la huelga de escritores y guionistas.

Además de los nuevos estrenos, algunas de las series más queridas de HBO y Max regresarán con nuevos episodios, incluidos Hacks y The Sex Lives of College Girls.

La segunda temporada de House of the Dragon seguirá a Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) mientras continúa luchando por el trono de Westeros. El primer avance de la temporada se lanzó recientemente en CCXP, tal y como Variety reporta, brindando a los espectadores un primer vistazo de cómo Rhaenyra declarará la guerra a Alicent Hightower (Olivia Cooke) por la muerte de su hijo. Los antiguos amigos se convierten en enemigos mortales en la precuela de Juego de Tronos, y ambas partes intentan mantener el legado de la familia que gobernó Poniente durante siglos. Décadas antes de que Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) intentara reclamar lo que pertenecía a su familia, Rhaenyra y Alicent tenían asuntos que resolver.

The Penguin continúa después de los eventos de The Batman, con Oswald Cobblepot (Colin Farrell) tratando de hacerse un nombre en el nuevo inframundo criminal establecido en Ciudad Gótica. La ciudad quedó inundada gracias al plan de The Riddler (Paul Dano), y con Carmine Falcone (John Turturro) muerto, alguien tiene que hacerse cargo de la organización criminal que dejó atrás. Los eventos de la serie conducirán al muy esperado The Batman: Part II, que actualmente se estrenará en cines en 2025.

¿Estás listo? ¡Se viene un 2024 lleno de buenos estrenos, señores!