Sabíamos que podría ser un poco tardado, pero luego de una larga huelga y mucha especulación, por fin Gizmodo ha podido confirmarlo oficialmente: The Last of Us regresará a nuestras pantallas en 2025 para una segunda temporada.

La adaptación televisiva de videojuegos más exitosa del 2023, fue un fenómeno cultural cuando se lanzó a principios del año, pero pocos podrían haber predicho cuán grande llegaría a ser la serie. Y aunque ya sabíamos que la producción de la serie comenzaría este invierno, fue hasta hace poco en un panel de Writers Room organizado por Variety, que el showrunner Craig Mazin confirmó que la producción de la temporada 2 comenzará el 12 de febrero de 2024.

¿Y qué podemos esperar de el programa seguirá la historia establecida en el aclamado videojuego The Last of Us Part II. La temporada 2 continúa las aventuras de Joel y Ellie unos años después de la conclusión de la primera temporada, pero hay un problema en el final: la presentación de Abby Anderson.

Más allá de Joel y Ellie, ella desempeña el papel más importante de cualquier personaje en todo el universo del programa. Sin revelar ningún detalle de la trama de The Last of Us Part II para aquellos que no lo han experimentado por sí mismos, si la Temporada 1 pareció oscura e inquietante, será mejor que se preparen porque la Parte II la lleva a otro nivel, y habrá momentos en los que querrás mirar hacia otro lado.

El juego se erige como una de las historias más brillantemente escritas y que invitan a la reflexión en todos los medios.

La perspectiva de su adaptación en la segunda temporada es a la vez emocionante y desalentadora. En particular, el personaje de Abby ya encontró a su actor, aunque la identidad permanece sin revelarse por ahora, incluso con especulaciones desenfrenadas. Sin embargo, ahora que tenemos una ventana de lanzamiento y una fecha de inicio para la producción, las noticias sobre el casting no pueden estar muy lejos.

Los fanáticos pueden transmitir la temporada 1 de The Last of Us en Max ahora. La temporada 2 se estrenará en 2025. Mira el avance de HBO a continuación: