Fue un 26 de septiembre cuando en la ficción de ‘The Last of Us’, la infección por cordyceps alcanzó su punto crítico, pasando a conocerse como el “Día del brote.” Cada año, Naughty Dog y los fans de ‘The Last of Us’ celebran la historia de resistencia y supervivencia de “Joel” y “Ellie” celebrando el Día de The Last of Us.

Las celebraciones son aún más especiales durante este año, pues se conmemora el 10º aniversario del primer juego de la serie. Entonces, ¿cómo se festejará al popular juego en este año tan señalado?

Naughty Dog ha querido controlar las expectativas, avisando a los fans con antelación que durante su livestream anual del Día de The Last of Us no ofrecería ninguna noticia sobre posibles juegos futuros o el popular programa de HBO The Last of Us, sino que se centraría en el arte y el merchandising.

Regresando a los momentos más populares de la saga, los fanáticos leales recordarán cuando en el videojuego “Joel” toca para Elli “Future Days” de Pearl Jam, en The Last of Us Part II.

Para celebrar el 10º aniversario de TLoU, Pearl Jam ha decidido dedicar su camiseta anual de Halloween a The Last of Us, reconociendo la conexión y honrando este conmovedor momento del juego. Puedes ver y comprar la camiseta por $35 dólares en el sitio web oficial de Pearl Jam.