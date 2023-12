A mas de 40 años, las últimas palabras pronunciadas por John Lennon han sido reveladas por el conserje que trabajaba en la recepción del edificio donde el guitarrista de The Beatles fue tiroteado.

La nueva serie documental de Apple TV+, ‘John Lennon: Asesinato sin Juicio’ -que investiga el asesinato a tiros de Lennon a manos de un fan obsesionado llamado Mark David Chapman el 8 de diciembre de 1980- compartió el momento en el que el cantante de “Imagine” recibió el disparo y lo que dijo poco después.

Jay Hastings trabajaba como conserje en la recepción del edificio Dakota, en el Upper West Side de Manhattan, Nueva York, donde vivían Lennon y su familia y donde le dispararon en el exterior. Lo recuerda en el documental: “Pasa corriendo a mi lado. Me dice: ‘Me han disparado’. Le salía sangre de la boca. Se desplomó en el suelo”.

Otro testigo que aparece en el documental es Richard Peterson, un taxista que estaba sentado en su coche frente al edificio y vio cómo disparaban mortalmente a Lennon.

“Lennon iba entrando y un chico le gritó: ‘John Lennon’. Era un tipo fornido. Lo estaba mirando a través de la ventana delantera de mi taxi. Miro cómo le dispara. Este tipo acababa de dispararle a John Lennon”, dijo Peterson.

Y añadió: “Pensé que estaban rodando una película, pero no vi luces ni cámaras ni nada, así que me di cuenta de que esto no era una película”.