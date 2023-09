‘Breaking Bad‘ ha pasado a la historia como una de las series más populares del mundo. Sin embargo, el coprotagonista Aaron Paul, quien interpretó a “Jesse Pinkman,” ha revelado que no recibe ni un solo centavo por la inclusión del programa en Netflix, a pesar de que es uno de los más reproducidos en la plataforma

Originalmente, las 5 temporadas de ‘Breaking Bad’ se transmitieron a través de la cadena estadounidense AMC del 2008 al 2013, convirtiéndose en una de las últimas grandes series en emitirse a través de televisión pagada. Tiempo después llegó a Netflix, en donde su estatus de culto sólo se solidificó, y se tradujo en una gran ganancia para la plataforma de streaming.

Sin embargo, dichas ganancias no se han visto reflejadas en los bolsillos de los actores que hicieron posible el drama de Vince Gilligan. Así lo confirmó el propio Aaron Paul (vía The Independent), mientras se une a la huelga de actores y escritores en los Estados Unidos que, entre sus peticiones, solicitan una regulación de regalías por la transmisión de contenido en plataformas digitales.

“Para ser sincero, no recibo nada de Netflix por Breaking Bad, y me parece una locura. Creo que muchos de estos servicios de streaming saben que se han estado saliendo con la suya al no pagar a la gente un salario justo y ahora es el momento de hacerlo”.