Recientemente, la revista Vanity Fair publicó su lista con los Mejores 25 Episodios jamás vistos en los últimos 25 años de la televisión moderna. Por supuesto, en el conteo encontramos series y programas de culto como ‘Breaking Bad’, ‘Mad Men’, ‘The Wired’, ‘Los Sopranos’ y ‘Game of Thrones’. De esta última serie destacan el capitulo “Blackwater”, escrito y realizado nada más y nada menos que por George R.R. Martin.

En su blog oficial, donde a menudo se comunica con su amplia base de fans, Martin habló sobre la lista de Vanity Fair, asegurando que se sentía feliz y honrado de ser considerado junto a otros grandes colegas y amigos. “Nunca he afirmado ser perfecto… pero si la buena gente de Vanity Fair quiere decirlo, ¿quién soy yo para discutirlo?”, escribió con entusiasmo.

Y aunque admitió que personalmente no ha visto todos los episodios que cita la publicación, Martin tiene su propio criterio sobre cuál es el capítulo perfecto de la televisión moderna. Alejándose del canon, eligió un final que no es tan popular entre los fanáticos. Se trata de “Everyone’s Waiting”, la última entrega del drama de HBO, ‘Six Feet Under’.

“Si tuviera que elegir un episodio que fue incluso más perfecto que todos los demás de la lista, tendría que ser el episodio final de Six Feet Under”.

“Me gustó bastante la serie, aunque no puedo decir que la amase tanto como amé Roma, Deadwood o Fargo o algunas pocas series más que no están en la lista, pero ese último episodio fue, por lejos, el mejor final en toda la historia de la televisión y no puedo imaginar cómo alguien podría hacerlo mejor”.