Luego de ser puesta en prisión preventiva en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, los fanáticos de YosStop, ahora nombrada como Yoseline N, han iniciado una campaña digital a través de la plataforma change.org para que la youtuber sea liberada por parte de las autoridades capitalinas, luego de iniciarse un proceso en su contra por delitos relacionados a la pornografía infantil.

La petición creada por el usuario Kristell Flores acumula al momento de la redacción de esta nota más de 40 mil firmantes. Asegura que YosStop está injustamente privada de su libertad ya que ella “no grabó el video, ni lo difundió, ni mostró la cara de la denunciante en sus redes sociales”.

Piden en cambio, que las autoridades se enfoquen en procesar a los “verdaderos violadores”.

Así que YosStop no difundió el video y ni siquiera mostró el rostro de la “víctima” y ni siquiera lo grabo, simplemente dio una critica de lo que le pasaron.

No sólo los fanáticos de YosStop han hecho un llamado a la comunidad digital para abogar por la implicada, pues también su familia ha aprovechado los importantes números que cosecha en redes sociales para dar a conocer su versión de los hechos.

Primeramente, el pasado viernes 2 de junio, una historia publicada en la cuenta oficial de YosStop en Instagram (6.9 millones de seguidores) aseguraba que ella estaba presa “por terminología”, y no porque fuera peligrosa.

Estoy privada de mi libertad por TERMINOLOGÍA. No es porque sea peligrosa. No es porque sea lasciva. No es porque sea culpable.

