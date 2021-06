Hace cuatro meses, les informábamos que se había iniciado un proceso jurídico en contra de la youtuber y personalidad de Internet YosStop/ JustYoss, cuyo nombre verdadero es Yoseline Hoffman, por recibir, almacenar y reproducir videos de pornografía infantil.

Ayer, 29 de junio de 2021, se dio a conocer que Hoffman finalmente fue vinculada a proceso, luego de que agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la localizaran y detuvieran en su domicilio de la colonia Narvarte Poniente.

Tras haber sido aprehendida y ser informada de sus derechos, Hoffman fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, para ser puesta a disposición del juez de control que la requirió.

Yoseline Hoffman es acusada de recibir, reproducir y almacenar en su celular la grabación de una agresión sexual en grupo a una adolescente de 16 años. Así lo constató la misma implicada en uno de sus populares videos de YouTube (hoy eliminado) que compartió ante su enorme auditorio, que actualmente suma más de 8 millones de suscriptores en YT y 6.8 millones de seguidores en Instagram.

Todas estas acciones son rectoras del delito de Pornografía Infantil, asentado en el artículo 187 del párrafo IV del Código Penal de la CDMX. Karina Martínez, una de las abogadas del despacho Schütte & Delsol Gojon Abogados, que lleva el caso de manera gratuita, dijo a El País en marzo:

El 25 de mayo del 2018 la denunciante, Ainara Suárez, quien en ese entonces tenía 16 años de edad, acudió a una fiesta en donde en estado de ebriedad, fue violada por cuatro jóvenes con una botella de champán (violación equiparada). El suceso fue videograbado y un quinto implicado se encargó de distribuir el material. Esto, de facto, es pornografía infantil.

Tras meses de hostigamiento hacia su persona, Suárez acordó reunirse con las amigas de los hoy implicados para discutir el tema. La reunión terminó en golpes, hecho que también se grabó y compartió de manera digital. Aquí es cuando entra YosStop, quien discutió las imágenes del altercado con sus seguidores en su video “Patética Genereción”, llamó a la hoy denunciante “puta”, y mostró la evidencia de resguardar el material de su violación.

En entrevista con El País, Ainara, hoy con 19 años de edad, habló del proceso psicológico y físico que transitó para reconocerse a sí misma como víctima de violación; del hostigamiento que experimentó durante años; la entereza que se requirió para hacerle frente a un proceso legal de esta magnitud; y la esperanza que tiene en cuanto a la resolución y la manera en la que puede ayudar a otras mujeres en su misma situación.

“Pues me tardé un rato en poder decir: ‘Ok, sí soy yo’. Y me tardé todavía más en decir: ‘Ok, me violaron‘. Fue un proceso extraño, no estaba en un buen punto. Y sí, fue horrible darme cuenta de que sí me pasó eso, sí soy yo. Pero no pasó como lo están contando: lo que pasó fue una violación.”

Vía El País.