Estamos a muy pocos días de decirle adiós a uno de los años más caóticos, surrealistas y extraños de la historia moderna de la humanidad.

La pandemia nos obligó a cambiar nuestra forma de vivir (quizá para siempre), la manera en la que nos relacionamos con otras personas y la forma en la que consumimos las cosas; entre ellas, la música.

Lars Ulrich no es ajeno a los cambios que trajo el 2020. De hecho, el baterista de Metallica aprovechó la cuarentena para permanecer en casa y disfrutar de su familia, mientras se conectaba con todos sus fans a través de los livestreams de Metallica.

Bueno, pues hoy, Lars Ulrich ha compartido una retrospectiva más de su 2020, la cual revela cuál fue la música que más escucho durante la pandemia provocada por el (maldito) Coronavirus.

En una reciente entrevista, Lars fue cuestionado sobre el álbum que más escucho este año, a lo que el baterista de Metallica respondió:

El primer disco de Rage Against the Machine. Desde mi punto de vista, no existe otra cosa que ponga las cosas en perspectiva como Rage Against the Machine. La música, los temas, las letras, la entrega, todo parece estar en su lugar , y es tan relevante para la locura diaria que aparece en la pantalla de tu teléfono cada vez que lo enciendes. Pienso que es el soundtrack perfecto para este 2020.

Lars Ulrich de Metallica