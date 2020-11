Recientemente, el guitarrista de Rage Against The Machine, Tom Morello, sostuvo una entrevista -a distancia- con Pitchfork en donde, entre otras cosas, habló de los discos y artistas que le han influenciado en su sólida trayectoria como músico; además de explicar cómo es que sus ideales políticos han logrado asociarse satisfactoriamente con su visión artística.

Ahora mismo, Morello se está tomando un tiempo para reflexionar sobre su improbable camino. Su último proyecto, Tom Morello at Minetta Lane Theatre: Speaking Truth to Power Through Stories and Song, una especie de autobiografía en audio (ya disponible vía Audible) que recoge poemas, historias y canciones de una serie de presentaciones en el centro de Manhattan en septiembre de 2019.

Toda la música, en mi opinión, es política. Desde el escapismo pop empalagoso hasta los sótanos del punk rock donde se revelan verdades peligrosas. Tom Morello vía Tom Morello at Minetta Lane Theatre: Speaking Truth to Power Through Stories and Song.

Hablando sobre los discos que marcaron su sendero tanto político como musical; el también guitarrista de Prophets of Rage confesó que uno de los materiales en los que más se está enfocando en este momento es el Led Zeppelin IV, ya que le está enseñando a su pequeño hijo de 9 años, Roman, a tocar la guitarra con las enseñanzas del gran Jimmy Page.

Me he centrado en este disco ahora porque le estoy enseñando a mi hijo de 9 años a tocar la guitarra. He estado sintonizando con la brillantez y los matices de la producción, los arreglos y la interpretación de Jimmy Page. Cuando era un guitarrista principiante, nunca aprendí esas canciones. Podía abrirme paso a tientas a través del riff de “Black Dog” o lo que sea, pero estaba más interesado en “saltar del elevador” que en acertar los acordes. Y hasta el día de hoy, todavía lo estoy, pero aprenderlos con mi hijo me ha inspirado a esforzarme en los arreglos y a pensar en mi composición de canciones en un espacio mental muy diferente. Me recordó la poderosa arma de expresión que es la guitarra eléctrica y cómo manifiesta atemporalmente la emoción, la autenticidad y el poder del rock. Tom Morello para Pitchfork.

Incluso, el músico bromeó diciendo que su hijo y Nandi Bushell (la extraordinaria baterista británica de tan solo 10 años de edad) podrían formar una banda en el futuro.