De la mano del ya antes mencionado programa para creadores LEGO Ideas, llega una nueva propuesta de set que encantará a los fanáticos del cine de ciencia ficción pues está inspirado en Interstellar, la exitosa película del 2014 dirigida por Christopher Nolan, con Mathew McConaughey y Anne Hathaway liderando el reparto.

“La película de 2014 Interstellar arrojó al público lejos de una Tierra moribunda en una expedición desesperada para encontrar un nuevo hogar entre las estrellas. Con este detallado y jugable modelo a escala de mini-figura de la nave Ranger utilizada por los astronautas en su viaje, puedes revivir su aventura (o inventar la tuya propia)”, asegura la descripción del modelo.

El prototipo incluye al robot TARS y cinco mini-figuras de astronautas: Cooper, Brand, Romilly, Doyle y Mann. El soporte tiene un mecanismo de acoplamiento simple pero resistente para que el modelo se pueda quitar y mover fácilmente. La escotilla trasera de la nave se abre para dejar entrar y salir a la tripulación; así como la parte superior de la cabina que también es removible.

El proyecto (incluyendo el Ranger, stand y figuras) contiene aproximadamente 1050 piezas. Si te ha convencido y quieres adquirirlo lo único que tienes que hacer es votar por él aquí.

Y si eso de los bucles en el tiempo y la cuántica no son lo tuyo, entonces podrías otorgar tu valioso voto al “set de lechitas” de Blur, al de Avatar: The Last Airbender o el inspirado en el videojuego de novedad, Among Us.