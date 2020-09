Sin lugar a dudas, el juego de la compañía estadounidense InnerSloth, Among Us, es uno de los más populares en la actualidad; y confirmando dicha declaración, la iniciativa LEGO Ideas presenta un posible nuevo set dedicado al multijugador de de deducción social.

Por si aún no lo sabías (y tienes una idea millonaria) desde el año 2008 LEGO auspicia un programa creativo denominado LEGO Ideas que permite a contendientes de todo el mundo echar a volar su imaginación, enviando propuestas de potenciales nuevos sets para la marca. Los ganadores podrán ver su idea materializada, recibiendo 1% de todas las ganancias una vez comercializados.

Así pues, el usuario MinifigInDisguise decidió mandar su propuesta de set inspirado en Among Us que contempla 1038 piezas.. La construcción se basa en el mapa del juego ‘The Skeld’ y presenta cinco salas conocidas y divididas en cinco secciones principales: cafetería, sala eléctrica y de almacenamiento, sala de máquinas, reactor y vestíbulo. Era esencial mantener las habitaciones separadas, ya que permite a los jugadores esconderse y proteger sus acciones para que no sean visibles.

¡Si te gusta la idea del set de LEGO x Among Us con tu ayuda podría ser una realidad! Lo único que tienes que hacer es votar por él a través de este enlace.