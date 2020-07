Una de las producciones cinematográficas que más ha causado revuelo, pero que por una u otra razón no ha podido ver la luz es The New Mutants, la película de ciencia ficción/ horror perteneciente al universo de los X-Men dirigida por Josh Boone, y que nuevamente ha dado de qué hablar durante la última edición virtual de la Comic-Con 2020.

Moderado por Ira Madison III, el panel prácticamente reunió al escritor / director Josh Boone y las estrellas Blu Hunt (Danielle Moonstar / Mirage), Maisie Williams (Rahne Sinclair / Wolfsbane), Anya Taylor-Joy (Illyana Rasputin / Magik), Charlie Heaton ( Sam Guthrie / Cannonball), Henry Zaga (Robert da Costa / Sunspot) y Alice Braga (Dr. Cecilia Reyes). Ahí, el equipo discutió sobre los múltiples atrasos que ha sufrido la producción, y además, presentaron la primera y muy esperada escena del largometraje.

En ella podemos ver a la asustada y frágil Mirage, mientras escapa de una fuerza invisible que arrasa con todo su vecindario. Más adelante, el trailer comienza explicando la leyenda de los dos osos (el bien y el mal), dándonos nuestro primer vistazo realmente claro de las habilidades de casi todos los nuevos mutantes (la velocidad explosiva de Cannonball, el calor de supernova de Sunspot, las habilidades de teletransportación y espada de Magik, y el truco de hombre lobo de Wolfsbane).

De momento, The New Mutants continúa con una fecha de estreno programada para el próximo 28 de agosto; sin embargo, los fanáticos no deberían sorprenderse si aún hay otro retraso, principalmente, debido a la pandemia por el Coronavirus.