Con nueva música recién estrenada la semana pasada, Vended, la banda formada por los hijos de Corey Taylor y Clown de Slipknot, actuó el fin de semana en el Knotfest Iowa.

El grupo está liderado por Griffin Taylor, con el baterista Simon Crahan, el bajista Jeremiah Pugh y los guitarristas Cole Espeland y Connor Grodzicki completando su alineación, y para algunos de los asistentes fue una introducción a la promesa en vivo de la banda emergente.

Vended tocó su primer concierto en 2020 en Vaudeville Mews en Des Moines, Iowa, y también apareció el año pasado como parte del festival virtual “Pulse of the Maggots” en Knotfest.com.

Por su parte, el set que ofrecieron en el Knotfest Iowa incluyó su más reciente sencillo, “Asylum”, así como una canción llamada “Antibody”, y a continuación se pueden ver imágenes de la actuación tomadas por los fans.

Vended también está programado para abrir el Knotfest de Slipknot en Los Ángeles en el estadio Banc of California el 5 de noviembre. El festival de un día de duración también contará con Bring Me the Horizon, Killswitch Engage, Fever 333, Code Orange y una aparición especial de los Cherry Bombs.