Los metaleros de Des Moines Vended -con Griffin Taylor y Simon Crahan, hijos de los miembros de Slipknot Corey Taylor y Shawn Crahan– han lanzado su punzante sencillo debut, titulado “Asylum”.

Si no has oído hablar de Vended, “Asylum” podría sorprenderte.Se trata de un pesado paseo de riffs hard rock, aderezado con un vaivén de hardcore y breakdowns de tipo doom. También es una clara declaración de que el quinteto -completado por los guitarristas Cole Espeland y Connor Grodzicki, junto con el bajista Jeremiah Pugh– no se contenta con seguir los pasos de su pariente más importante.

El año pasado, Vended debutó sobre el escenario en Des Moines, Iowa, la ciudad natal de Slipknot, encabezando un concierto en el que también actuaron Awakening Force y Faultmine. Griffin, quien ya había exhibido sus habilidades como showman natural como invitado en el escenario con la banda alterna de su padre, Stone Sour, dio una actuación explosiva, merodeando por el escenario mientras ofrecía una mezcla de gritos profundos y guturales, junto a cantos melódicos.

La banda está actualmente programada para actuar en el Knotfest Iowa, este fin de semana en Indianola, IA; y para el festival Knotfest Los Angeles, que tendrá lugar en el Banc Of California Stadium de Los Angeles, CA, el 5 de noviembre.