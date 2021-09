Uno de los aspectos más importantes sobre Metallica, además claro de su impresionante catálogo musical; es el arte que ha acompañado cada uno de sus lanzamientos. Como muchos proyectos artísticos, la imagen se vuelve en un ingrediente fundamental para expresar claramente la intención de una obra. Tal es el caso de ‘…And Justice For All’, cuarto material de estudio del conjunto angelino, y cuya icónica portada fue recreada -en 3D- por un fanático.

A través de Reddit, el usuario Zombetti compartió con la comunidad una de sus últimas comisiones. Se trata de la icónica “Lady Justice”, a quien inmortalizó en una figura de arcilla de unos 40 cm de altura. A través de Imgur, el artista detalló un poco más del proceso que siguió.

Así que me encargaron la escultura de Lady Justice del álbum de Metallica …And Justice For All.

Empecé con alambre de armadura y papel de aluminio, y luego empecé a dar volumen a la pieza utilizando Super Sculpey Firm. Luego la rocié con imprimación blanca y la terminé con un pincel seco negro. El cepillado en seco capta todas las pequeñas cosas, como las zonas elevadas, y las define con más detalle. Mi impresora se quedó sin tinta, así que tuve que dibujar a mano un montón de billetes de 100 dólares para sus escamas. La “cuerda” es lana encerada tejida.

