El álbum ‘Toy’ de David Bowie del 2001, que fue archivado en medio de problemas con su sello discográfico; recibirá su primera publicación oficial como parte de la última campaña de reedición del fallecido cantante.

‘Toy’, una mezcla de canciones nuevas y regrabaciones de temas menos conocidos de 1964 a 71, se grabó en directo en el estudio poco después de la actuación de Bowie en Glastonbury 2000. Planeó lanzarlo por sorpresa casi inmediatamente, pero EMI/Virgin lo retrasó, lo que algunos dicen que llevó a Bowie a cambiar a Columbia Records. Tras una filtración en 2011, el lanzamiento oficial de ‘Toy’ está previsto para el 26 de noviembre. Escucha la regrabación de su tercer single, “You’ve Got a Habit of Leaving”.

“Toy es como un momento en el tiempo capturado en un ámbar de alegría, fuego y energía”– dijo el coproductor Mark Plati del álbum.

–Es el sonido de gente feliz de estar tocando música. David revisó y reexaminó su trabajo de décadas anteriores a través de los prismas de la experiencia y de una nueva perspectiva, un paralelismo que no se me escapa al revisarlo ahora veinte años después. De vez en cuando, solía decir “Mark, este es nuestro álbum”, creo que porque sabía que yo estaba profundamente en las trincheras con él en ese viaje. Estoy feliz de poder decir que ahora nos pertenece a todos.

Los discos adicionales del box set de ‘Toy’ incluirán versiones alternativas, caras B propuestas y la “Tibet Version” de “Silly Boy Blue”, grabada en 2001 con Philip Glass al piano y Moby en la guitarra.

Un tercer disco incluye mezclas “Unplugged & Somewhat Slightly Electric” de 13 temas de Toy. También se hará disponible una caja que salió a la venta el mismo día, llamada ‘David Bowie 5: Brilliant Adventure (1992-2001)’, junto con las remasterizaciones de Black Tie White Noise, The Buddha of Suburbia, Outside, Earthling, Hours, la compilación de rarezas Re:Call 5 y un álbum en directo grabado en el BBC Radio Theatre en 2000.