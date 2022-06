No hay mejor manera para que una banda anuncie un nuevo álbum, que regresando a los escenarios de un festival como Corona Capital. Es por eso que después de anunciarse, Two Door Cinema Club ha confirmado el lanzamiento de un nuevo disco titulado ‘Keep On Smiling‘ y lo celebran con el estreno de “Wonderful Life”.

Tal y como filter reporta, la banda liberó su última producción de estudio en 2019. Bajo el título de ‘False Alarm’, el proyecto liderado por Alex Trimble, redefinió su sonido a un concepto que los fans concibieron como más pop.

Sin embargo, ahora con el estreno de “Wonderful Life”, la banda parece haber regresado a los inicios de su sonido original que lograron en ‘Tourist History’ bajo la producción de Eliot James.

¿Quieren escucharlo? Dense por acá un vistazo de lo nuevo de Two Door Cinema Club.

