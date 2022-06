Ahora con el desarrollo de ‘House of the Dragon‘, parece ser que Game Of Thrones planea continuar con varias de las narrativas planteadas originalmente, y ahora confirman el regreso de Kit Harrington con su propia serie para Jon Snow.

La noticia llega a través de The Hollywood Reporter, quien confirma que el proyecto se encuentra trabajando en un guión que nos ofrezca una mirada a los hechos que ocurrieron tras la llegada de Bran Stark al poder, y su exilio a las tierras más allá del muro.

Tal y como polygon reporta, los mismos guionistas saben del peligro que corren; luego de que el público reaccionara de tan mala manera al inconcluso final de la serie, parecía que había una razón de ser para los extraños sucesos que dieron término a la serie, pero al final, todo quedó al aire y sin más.

Así que “Jon Snow” es la manera en la que GOT recuperará ese cariño de la gente. Veamos qué tal funciona. Por el momento, no hay más info, pero les prometemos que pronto les haremos llegar más detalles.

