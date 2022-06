Por más que admires a cierta figura, de ninguna manera quieres que tu arte sea equiparado al de él o ella. Tal es el caso de Billie Eilish, la súper estrella del pop quien, a pesar de apreciar a su colega Lana Del Rey; no desea que la comparen con ella y, mucho menos, que la etiqueten como “la nueva Lana Del Rey”.

Eilish comenzó a ganar reconocimiento por allá del 2019, tras el lanzamiento de “Bad Guy”, un tema que la llevó al siguiente nivel, en términos de éxito mainstream. Posteriormente, fue etiquetada como la voz de su generación. Sin embargo, cada vez que un artista llega a la fama siempre se le comparará con alguien que le precedió, aunque no suenen nada parecido, y para Eilish no fue diferente.

Aunque existe un respeto mutuo entre ambas, no hay muchos puntos en común en su música. Si bien tanto Del Rey como Eilish escriben de forma confesional, también lo hacen la mayoría de los artistas. Su estilo vocal no podría ser más diferente, y su producción también está en dos polos opuestos.

De esta manera, harta de las comparaciones innecesarias, Eilish, quien es 16 años menor que Lana, declaró:

“No quiero escuchar que Billie Eilish es la nueva Lana Del Rey. ¡No le falten el respeto a Lana de esa manera! Esa mujer ha hecho su marca tan perfecta durante toda su carrera, y no debería tener que escuchar eso”.

Eilish continuó: “Todo el mundo está siempre tratando de hacer que todos compitan. Es como, ‘El álbum de Billie podría pasar al de Ariana…’ Pero sólo para. No me importa. No quiero oír que alguien es la nueva Billie Eilish en un par de años”.