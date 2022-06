Aunque han pasado más de 15 años desde entonces, la presentación de Daft Punk en Coachella, sucedida la primavera del 2006; continúa siendo una de las memorables del festival californiano y, recientemente, ha salido a la luz un correo electrónico entre Ed Banger Records (el sello de Daft Punk) y la organización de Coachella, en donde se revelan los pormenores de la mítica actuación.

El intercambio de correos, que fue compartido a través del perfil oficial de Ed Banger en Instagram; sucede entre Pedro Winter, a.k.a Busy P y manager de Daft Punk entre 1996- 2008 y Gerry Gerrard, promotor de Golden Voice. Las negociaciones, que arrancaron 2 meses antes de del día del evento; estipulaban que, por un set de 60 minutos, Daft Punk cobraría $350 mil dólares, más costos de transportación aérea, terrestre y alojamiento.

Considerando que en 2006 el tipo de cambio era de $10.90 pesos, eso nos deja con que el dúo parisino se embolsó $3,815,000 pesos, de aquella época.

Además del fee, el correo convenía que la capacidad por jornada de Coachella 2006 era de 40 mil personas, y que los boletos costaban $85 dólares por acceso sencillo ($926 pesos de entonces) y $165 dólares por el pase de dos días ($1,798 pesos de entonces).

Otro dato curioso, que resalta a los ojos de los fanáticos, es la petición de Pedro Winter de conocer las dimensiones del espacio en donde tocaría Daft Punk, ya que llevarían un “pequeño diseño de escenario”. Y por “pequeño diseño” en realidad se refería a la legendaria pirámide multicolor, que marcó todo un precedente en la historia de la música en vivo.

En aquella ocasión, Daft Punk se encontraba en medio de su ‘Alive Tour’, y ofreció un setlist de 12 canciones (con muchos mixes de por medio), que integró cortes como “Touch It / Technologic”; “Around the World / Harder, Better, Faster, Stronger” y “One More Time / Aerodynamic”.