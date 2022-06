Es que ya no se trata de la canción o del sentimiento personal que te provoque; se trata de que Taylor Hawkins se fue y la herida no ha sanado. Esto lo sabe Dave Grohl, lo saben los Foo Fighters y lo sabe el mundo entero; es por eso que si te encuentras un piano en el centro comercial y tocas “Everlong“, sí, hermano, vamos a llorar y grabarlo para compartirlo con los demás.

Quizás esto también lo sepa Glaucio Costelo, pianista quien suele presentarse en malls en los EE.UU. para entretener a la gente y ganar unas monedas. Sin embargo, lo que hizo recientemente con un increíble cover de “Everlong” le llegó tanto a la gente que el internet lo viralizó y lo convirtió en un hermoso recuerdo para todos aquellos que seguimos en el duelo de Hawkins, tal y como reporta theawesomer.

Hawins, quien falleció el pasado mes de marzo en un hotel de Bogotá, ha sido centro de cientos de homenajes y tributos hermosos alrededor del mundo por parte de músicos grandes y músicos amateurs.

Hasta ahora, lo más llegador ha sido ver a 1,000 personas reunirse a tocar “My Hero” en su honor, y aunque el recuerdo duele, los Foo Fighters realizarán un poderoso homenaje a su nombre este próximo mes de septiembre.

¡La vida sigue! Pero el recuerdo y legado de Taylor Hawkins, se queda. Recordemos a este gran baterista revisitando el hermoso video grabado en el ’97, que formó parte del legendario ‘The Colour and the Shape‘ de Foo Fighters:

En otras noticias, estos serán los primeros invitados a los conciertos en homenaje a Hawkins.