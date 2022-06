En 1972, el programa británico de TV, “Top of the Tops”, tuvo a nada más y nada menos que a David Bowie en su programa y para ello, dado a que el show siempre se desarrolló con lip sync, se grabó una versión “en vivo” de estudio para el clásico “Starman“.

La idea era sencillamente grabarla bien, tener todo listo y que cuando Bowie y su banda se presentaran en el programa en vivo, la producción diera play a esa grabación, reporta NME.

Como parte del 50° Aniversario ‘The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars’, el equipo que aún se encarga de ver todo lo relacionado a la vida y obra de Bowie, logró recuperar esta grabación para revivir dicha época y poder celebrar a este álbum producido por Ken Scott, en los estudios Trident de la ciudad de Londres.

El track se acompañará de ‘Five Years’, ‘Suffragette City’ & ‘Ziggy Stardust’, más clásicos recuperados de viejas sesiones de estudios en un formato especial, que precisamente nos dan un vistazo a otro rostro de estas mismas canciones (o sea, versiones previas de lo que conocimos en el álbum).

¿Querían celebrar? ¡Pues ya lo tienen! El vinilo que celebra este aniversario lo pueden adquirir aquí, y a continuación, les dejamos esta hermosa versión de “Starman“:

En otras noticias, la historia de la música de Bowie es infinita, pero la que se oculta detrás de esta épica canción, no tiene precio.