En cada concierto de Queen y Adam Lambert han ofrecido como parte de su muy exitoso Rhapsody Tour, el guitarrista Brian May ha interpretado un dúo con una ilusión óptica del fallecido líder de la banda, Freddie Mercury. Sin embargo, durante una reciente actuación en la O2 Arena de Londres, May pareció sentirse abrumado por la emoción y se le vio derramando algunas lágrimas.

El momento fue captado por el usuario de TikTok @impsk77.

En las imágenes, Brian May está tocando las últimas notas de la desgarradora balada “Love Of My Life”, de A Night At The Opera de 1975, y cuando la canción llega a su fin, aplaude y hace una reverencia a Mercury, antes de ponerse a llorar.

La ilusión de Freddie Mercury se construyó utilizando imágenes de archivo del cantante interpretando la canción durante el concierto de la banda en Wembley el 12 de julio de 1986.

Aunque la inclusión del holograma que representa al frontman no sea una novedad – Queen utilizó por primera vez esta tecnología, que en realidad funciona más como una “ilusión óptica” que como un holograma) en 2012, para celebrar el décimo aniversario del musical We Will Rock You en Londres, nunca deja de tocar la fibra sensible tanto del público como de los propios miembros de la banda. Al fin y al cabo, Mercury -que murió de sida en 1991- era tanto un icono como un amigo muy querido por sus compañeros de banda.

Tras el uso inicial del holograma en 2012, la banda habló de lo incómodos que se sentían con la idea de volver a utilizarlo en las giras.

Brian May señaló previamente a Classic Rock: “No quiero estar de gira con un holograma. Te hace sentir como piezas de museo, y no somos fósiles, estamos vivos”.