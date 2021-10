Aunque ciertamente algo parcial, el guitarrista de Rage Against The Machine, Tom Morello, siente gran respeto y admiración hacia su compañero de banda, Zack de la Rocha; y recientemente declaró a la revista Revolver que se trata del “mejor frontman de todos los tiempos”. Cuando se le pidió que compartiera su opinión sobre él, Morello respondió a través de una video-entrevista:

En mi opinión, es el mejor frontman de todos los tiempos. Es el James Brown del punk rock. No hay nadie en la historia de la música occidental que tenga la totalidad del compromiso espiritual en el escenario y en el estudio como ese tipo. Y se combina con un intelecto brillante, y también es un músico tremendo, y es realmente una combinación increíble, simplemente, me siento afortunado de estar en una banda con él. Vía Revolver Mag.

Más adelante en la misma entrevista, Morello también habló sobre el trabajo que realizó con el difunto líder de Soundgarden, Chris Cornell; durante su tiempo juntos en Audioslave. Dijo de Cornell:

“…Y lo que era uno de sus grandes dones, además de su asombroso buen aspecto, su pelo, ojos, y todas esas cosas, es como, ‘¿Eres mágico? Eres como un ser mágico’. Bendecido de muchas maneras, y un tipo encantador. De todos modos, tenía esta habilidad para crear melodías hermosas y feroces canciones desde el éter. Y recuerdo haber hecho ese primer disco [‘Audioslave’] con Rick Rubin. Y Rick dijo: ‘No entiendes la suerte que tienes. Trabajo con un montón de vocalistas y es difícil hacer una gran melodía. Y este tipo las lanza a diestra y siniestra’. “‘Like A Stone’, ‘I Am The Highway’, no importaba lo que le lanzáramos: la progresión de acordes más sencilla o el riff pesado más complicado; se sentaba en una silla con un cigarrillo y decía: ‘Vale, eso parece una gran canción. ¿Qué es lo siguiente?’. Vía Revolver Mag.

Rage Against The Machine terminó su hiato de 8 años en 2019 con la intención de embarcarse en una gira de reunión en 2020, hasta que la pandemia del COVID-19 echó por tierra sus planes. Ahora, planean salir de gira en compañía de Run The Jewels, en el tramo norteamericano del tour.

De hecho, son uno de los talentos principales de Coachella 2022, y encabezarán la jornada sextuple junto a Travis Scott. El titan de los festivales se transmitirá gratis a todo el mundo a través de YouTube, y próximamente se anunciará el line up completo.