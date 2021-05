Sin lugar a dudas, Radiohead es una de los actos de alt-rock más relevantes de todos los tiempos gracias a su comprensión de la evolución musical; la ambición que tienen para innovar y pararse fuera de los parámetros; y el hecho de que se han mantenido juntos durante 36 años y contando. Esto se debe en gran medida gracias al temple de sus integrantes y la complicidad que comparten, situación que los ha llevado a debutar un nuevo proyecto alterno titulado The Smile.

Además de Jonny Greendwood, el baterista Tom Skinner y el productor Nigel Godrich, The Smile cuenta con la participación de Thom Yorke, pieza inmaculada y cerebro detrás de Radiohead. Por supuesto, esta no es la primera vez que el músico explora el campo musical derivado de Radiohead, pues ya lo ha hecho con Atoms For Peace (junto a Godrich y Flea de los RHCP), y en su brillante faceta como solista.

El trabajo en solitario de Yorke comprende principalmente música electrónica. Su primer álbum, ‘The Eraser’, se publicó en 2006. Para interpretarlo en directo, en 2009, formó Atoms for Peace. El segundo esfuerzo en solitario de Yorke, ‘Tomorrow’s Modern Boxes’, se publicó en 2014, seguido de ‘Anima‘ en 2019.

Todos los discos de Thom Yorke en solitario ordenados del peor al mejor

4. Suspiria (2018)

La primera banda sonora de Yorke para un largometraje, ‘Suspiria’, compuesta para la película de terror del 2018 de Luca Guadagnino; fue lanzada el 26 de octubre de 2018 por XL Recordings.

Fue producida por Yorke y Sam Petts-Davies (Roger Waters, Frank Ocean), y cuenta con la London Contemporary Orchestra and Choir y el hijo de Yorke, Noah, en la batería.

Yorke citó a la banda sonora de ‘Blade Runner’ de 1982; a la música de la ambientación berlinesa de ‘Suspiria’ de 1977; y al sonido krautrock como sus mayores inspiraciones. Las líricas no siguen la narrativa de la película, y en cambio, fueron influenciadas por el discurso que rodeó al presidente Donald Trump y el Brexit. “Suspirium” fue nominada a la mejor canción escrita para medios visuales en los premios Grammy 2020.

3. Tomorrow’s Modern Boxes (2014)

El segundo álbum en solitario de Thom Yorke, ‘Tomorrow’s Modern Boxes’, se publicó a través de BitTorrent el 26 de septiembre de 2014. Se convirtió en el álbum más torrenteado de 2014 (excluyendo la piratería), con más de un millón de descargas en sus primeros seis días.

Yorke y Nigel Godrich utilizaron el lanzamiento a través de BitTorrent en aras de “devolver algo de control del comercio digital a la gente que está haciendo el trabajo”. En diciembre del 2014, el vocalista lanzó el esfuerzo en Bandcamp junto a una nueva canción titulada y en 2017 fue reeditado en CD y vinilo por XL.

En 2015, Yorke actuó junto con Godrich y el artista audiovisual Tarik Barri en el Festival Latitude del Reino Unido y en el Summer Sonic Festival de Japón. Tras dos actuaciones en 2017, realizaron una gira por Europa y Estados Unidos en 2018.

2. The Eraser (2006)

Yorke grabó su primer álbum en solitario, ‘The Eraser’, durante el hiato de Radiohead en 2004. Se publicó en 2006 en el sello independiente XL Recordings. Al respecto, el mismo Thom dijo en su momento:

He estado en la banda desde que salimos del colegio y nunca me he atrevido a hacer nada por mi cuenta… Fue como, ‘hombre, tengo que descubrir qué se siente’, ¿sabes? Vía Stereogum.

Subrayó que Radiohead no se estaba separando, y que el álbum se hizo con su consentimiento. ‘The Eraser’ fue respaldado por los sencillos “Harrowdown Hill”, que alcanzó el número 23 en la lista de singles del Reino Unido; y “Analyse”. Llegó a los diez primeros puestos en el Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Canadá y Australia; y fue nominado para el Mercury Prize de 2006 y para el premio Grammy de 2007 al Mejor Álbum de Música Alternativa.

1. ANIMA (2019)

‘Anima‘ salió a la venta el 27 de junio de 2019, acompañado de un cortometraje dirigido por Paul Thomas Anderson. Se convirtió en el primer álbum de Yorke en alcanzar el número uno de la lista Billboard Dance/Electronic Albums.

En los Premios Grammy 2020, ‘Anima’ fue nominado al Mejor Álbum de Música Alternativa y al Mejor Set o Edición Especial Limitada; además, el largometraje en sí fue nominado al Grammy en la categoría de Mejor Película Musical.

Al esfuerzo le siguió ‘Not the News Rmx EP’, compuesto por una versión extendida del tema “Not the News” más re-mezclas de varios artistas. Yorke iba a comenzar una gira en solitario en marzo de 2020 (con parada en México), pero se canceló debido a la pandemia del Covid-19.